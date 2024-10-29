В Одесской области ГБР разоблачило многомиллионную коррупционную схему в областной МСЭК

В Одесской области правоохранители разоблачили организованную группу врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что весной 2024 года врач «Одесской областной клинической больницы» начал оказывать «платные услуги» мужчинам, которые пытались избежать мобилизации.

К своей противоправной схеме он привлек 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц «Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы» и их родственников, которые выполняли функции посредников.

Правоохранители объясняют, что врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение «истории болезни», даже делали снимки «МРТ». В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали «подготовленные» члены комиссии для оформления группы инвалидности.

ГБР о скандалах с МСЭК: какое наказание ожидает чиновников

Стоимость услуг составляла от шести до 12 тыс. долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

Сотрудники ГБР провели 28 обысков по месту работы и жительства фигурантов. Изъята медицинская документация, более 80 тыс. долларов США наличными и три автомобиля премиум-класса.

Врач-организатор преступной схемы задержан и сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы - заявили в ГБР.

В ведомстве добавляют, что санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Дополнение

Также правоохранители рассказали, что им удалось установить уже 42 военнообязанных, которые воспользовалась этой схемой. Другие - в процессе установления.

К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы было обнаружено и задержано двух военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления воинской части и пятерых «клиентов» призывного возраста, которые находились в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность.

Напомним,

СБУ выявила масштабные коррупционные схемы в медико-социальных экспертных комиссиях. 64 должностных лица получили подозрения, отменено более 4000 заключений об инвалидности, разоблачены 8 преступных группировок.