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На Одещині ДБР викрило багатомільйонну корупційну схему в обласній МСЕК

Київ • УНН

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На Одещині викрито групу з 13 лікарів, які оформлювали фальшиві документи про інвалідність за 6-12 тис. доларів. Під час обшуків вилучено $80 тис., затримано організатора та виявлено 42 "клієнтів".

На Одещині ДБР викрило багатомільйонну корупційну схему в обласній МСЕК

На Одещині правоохоронці викрили організовану групу лікарів, які допомагали чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. Про це заявили в Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що навесні  2024 року лікар "Одеської обласної клінічної лікарні" почав надавати "платні послуги" чоловікам, які намагались уникнути мобілізації.

До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Правоохоронці пояснюють, що лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби", навіть, робили знімки "МРТ". Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності.

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Вартість послуг складала від шести до 12 тис. доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучено медичну документацію, понад 80 тис. доларів США готівкою та три автомобілі преміумкласу.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми

- заявили в ДБР. 

У відомстві додають, що санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Доповнення

Також правоохоронці розповіли, що їм вдалось встановити вже 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою. Інші - в процесі встановлення.

До того ж під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох "клієнтів" призовного віку, які знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Нагадаємо

СБУ виявила масштабні корупційні схеми в медико-соціальних експертних комісіях. 64 посадовці отримали підозри, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, викрито 8 злочинних угруповань.

Володимир Омельченко

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