В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся
Киев • УНН
В Одессе работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и покинул место ДТП. Ребенка госпитализировали, водителя задерживают.
Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием сотрудника ТЦК, в которой пострадал малолетний ребенок. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.
Детали
Как сообщили правоохранители, работник РТЦК и СП, проводивший мобилизационное оповещение, наехал на мальчика двух с половиной лет, когда тот отошел от отца, с которым стоял на дороге, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения) и ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Водителя задерживают в процессуальном порядке
Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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