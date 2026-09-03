В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік
Київ • УНН
В Одесі працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика й залишив місце ДТП. Дитину ушпиталили, водія затримують.
Одеські правоохоронці встановлюють обставини ДТП за участі співробітника ТЦК, в якій постраждала малолітня дитина. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Одеській області, передає УНН.
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Як повідомили правоохоронці, працівник РТЦК та СП, що проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, і покинув місце дорожньо-транспортної пригоди.
Дитина отримала тілесні ушкодження і була доправлена до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили тілесні ушкодження) та ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Водія затримують у процесуальному порядку
Слідство триває. Встановлюються повні обставини ДТП.
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