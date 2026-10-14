В Одессе девять участников групп оповещения ТЦК осудили за похищение и пытки мужчин

В Одессе девять сотрудников ТЦК и СП были осуждены за незаконное лишение свободы, похищение людей и пытки. Среди осуждённых — военнослужащие и гражданские лица, привлечённые к мобилизационным мероприятиям. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передаёт УНН.

Детали

Согласно имеющейся информации, обвинительные приговоры суд вынес в сентябре–октябре 2026 года.

"Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона доказали, что в апреле–мае 2026 года они незаконно задерживали мужчин на улицах города, силой сажали их в автомобили и доставляли в ТЦК. Во время задержаний потерпевших избивали, применяли слезоточивый газ, угрожали им и унижали. Также мужчин заставляли сообщать персональные данные и информацию о других лицах призывного возраста. В одном из случаев потерпевшему угрожали сексуальным насилием, в другом — мужчина потерял сознание после применения слезоточивого газа. Кроме того, во время принудительной перевозки одного из мужчин осуждённый забрал из его кошелька 5 200 грн", — говорится в сообщении Генпрокурора.

Согласно имеющимся данным, все девять мужчин признали вину и заключили соглашения о признании виновности, которые утвердил суд.

"Наказание зависело от роли каждого в преступлениях. Шестерым осуждённым назначили реальное лишение свободы. Самый суровый приговор — 7 лет и 1 месяц лишения свободы. Ещё двоим назначили по 2 года ограничения по службе с отчислением 10% денежного содержания в доход государства, а одному — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Четверым осуждённым также запретили на три года занимать должности в районных ТЦК и СП и участвовать в мобилизационных мероприятиях", — говорится в сообщении.

Действия осуждённых квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 и ч. 3 ст. 127 УК Украины. Один из них дополнительно осуждён за грабёж, совершённый в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

В настоящее время продолжается судебное разбирательство в отношении ещё двух обвиняемых.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении трём руководителям районных ТЦК и СП — действующему и бывшему в Закарпатье и бывшему на Буковине. По данным следствия, в декабре 2025 — феврале 2026 года должностные лица внесли в "Оберег" сведения как минимум о 857 фиктивно мобилизованных лицах, искусственно завышая показатели выполнения мобилизационных планов.