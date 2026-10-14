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В Одесі дев’ятьох учасників груп оповіщення ТЦК засудили за викрадення та катування чоловіків

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

Суд засудив дев’ятьох військових і цивільних учасників груп ТЦК за викрадення та катування чоловіків. Шість отримали реальні строки.

В Одесі дев’ятьох учасників груп оповіщення ТЦК засудили за викрадення та катування чоловіків

В Одесі дев’ятьох працівників ТЦК та СП засудили за незаконне позбавлення волі, викрадення людей і катування. Серед засуджених - військовослужбовці та цивільні особи, залучені до мобілізаційних заходів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, обвинувальні вироки суд виніс у вересні–жовтні 2026 року. 

"Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону довели, що у квітні–травні 2026 року вони незаконно затримували чоловіків на вулицях міста, силоміць саджали їх до автомобілів і доставляли до ТЦК. Під час затримань потерпілих били, застосовували сльозогінний газ, погрожували їм і принижували. Також чоловіків змушували повідомляти персональні дані та інформацію про інших осіб призовного віку. В одному з випадків потерпілому погрожували сексуальним насильством, в іншому - чоловік знепритомнів після застосування сльозогінного газу. Крім того, під час примусового перевезення одного з чоловіків засуджений забрав із його гаманця 5 200 грн", – йдеться у дописі Генпрокурора.

Згідно з наявними даними, усі дев’ятеро чоловіків визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд.

"Покарання залежало від ролі кожного в злочинах. Шістьом засудженим призначили реальне позбавлення волі. Найсуворіший вирок - 7 років і 1 місяць ув’язнення. Ще двом призначили по 2 роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави, а одному - 5 років позбавлення волі з випробуванням на 2 роки. Чотирьом засудженим також заборонили на три роки обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах", – йдеться у дописі.

Дії засуджених кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 127 КК України. Одного з них додатково засуджено за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Наразі, триває судовий розгляд щодо ще двох обвинувачених.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам районних ТЦК та СП - чинному та колишньому на Закарпатті й колишньому на Буковині. За даними слідства, у грудні 2025 - лютому 2026 року посадовці внесли до "Оберега" відомості щонайменше про 857 фіктивно мобілізованих осіб, штучно завищуючи показники виконання мобілізаційних планів.  

Алла Кіосак

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