В Одессе простились со спасателем, погибшим в результате пожара в колледже

"Сегодня Одесса попрощалась со спасателем Сергеем Шатохиным. Это человек, который ценой собственной жизни спас студентов и преподавателей на пожаре в экономическом колледже. Сегодня с ним простились коллеги и жители Одессы. Завтра мужественного спасателя похоронят в родном селе Граденицы Беляевского района", - отметил Куцый.

По его словам, у него остались жена и трое детей.

"Мы должны почтить память этого отважного человека. Поддерживаю инициативу о присвоении Сергею Шатохину звания Героя Украины", - добавил он.

Известно, что вместе с Сергеем в пожаре в экономическом колледже погибли 12 человек. Еще четверо до сих пор считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются круглосуточно.

Также Куцый анонсировал создание интерактивной карты учебных заведений региона и состояния их пожарной безопасности.

"Пожар, который произошел в экономическом колледже, - ужасная трагедия и тяжелый урок не только для Одесской области, но и для всей страны. Я уже инициировал создания интерактивной карты учебных заведений региона и состояния их пожарной безопасности", - акцентировал внимание он.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в в 00:35, другое - в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.