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В Одесі попрощалися з рятувальником, загиблим внаслідок пожежі у коледжі

В Одесі попрощалися з рятувальником, загиблим внаслідок пожежі у коледжі

Київ • УНН

 • 8877 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Одесі попрощалися з рятувальником Сергієм Шатохіним, який загинув у результаті пожежі у коледжі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

"Сьогодні Одеса попрощалася з рятувальником Сергієм Шатохіним. Це людина, яка ціною власного життя рятувала студентів та викладачів на пожежі в економічному коледжі. Сьогодні з ним простилися колеги та мешканці Одеси. Завтра мужнього рятувальника поховають у рідному селі Градениці Біляївського району", - зазначив Куций.

За його словами, в нього залишилися дружина та троє дітей.

"Ми маємо вшанувати пам'ять цього відважного чоловіка. Підтримую ініціативу щодо присвоєння Сергію Шатохіну звання Героя України", - додав він.

Наразі відомо, що разом із Сергієм у пожежі в економічному коледжі загинули 12 осіб. Ще чотири досі вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки продовжуються цілодобово.

Також Куций анонсував створення інтерактивної карти учбових закладів регіону та стану їхньої пожежної безпеки.

"Пожежа, що сталася в економічному коледжі, — жахлива трагедія та важкий урок не лише для Одещини, а й для всієї країни. Я вже ініціював створення інтерактивної карти учбових закладів регіону та стану їхньої пожежної безпеки", - акцентував увагу він.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.

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