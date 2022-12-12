В Одессе ограничат информацию о подаче света — ОВА

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“Враг использует любую информацию для нанесения повторных ударов, а также планирование новых. Поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограниченно”, — сказал Марченко.

В ОВА отметили, когда ситуация с электроснабжением улучшится, то “каждый из нас это почувствует”.

Напомним

В результате вражеской атаки на энергоинфраструктуру в Одессе в ночь на 10 декабря, от электроэнергии всех отключили потребителей, кроме критической инфраструктуры.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что более 1,5 миллиона пользователей были без света. Впоследствии число уменьшилось до 300 тысяч.

В некоторых районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением.