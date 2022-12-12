В Одессе ограничат информацию о подаче света — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Абонентов электроснабжения в Одессе и области ограничат в информации о подаче света в дома. В ОВА полагают, что она чувствительно влияет на людей.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко, пишет УНН.
Цитата
“Враг использует любую информацию для нанесения повторных ударов, а также планирование новых. Поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограниченно”, — сказал Марченко.
В ОВА отметили, когда ситуация с электроснабжением улучшится, то “каждый из нас это почувствует”.
Напомним
В результате вражеской атаки на энергоинфраструктуру в Одессе в ночь на 10 декабря, от электроэнергии всех отключили потребителей, кроме критической инфраструктуры.
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что более 1,5 миллиона пользователей были без света. Впоследствии число уменьшилось до 300 тысяч.
В некоторых районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением.