Понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла — Зеленський

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“Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві. Станом на цей час понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики”, — сказав Глава держави.

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Як зазначив Президент, загалом російські терористи використали проти Одеської області 15 “Шахедів”. Захисникам неба вдалося збити 10 дронів із 15.

Також Гарант нагадав про роботу "Пунктів Незламності", де можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв’язком, отримати необхідну та важливу підтримку.

Додамо

У Києві почали тестувати оновлені графіки відключення електроенергії.