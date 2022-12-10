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У Києві почали тестувати оновлені графіки відключення електроенергії

У Києві почали тестувати оновлені графіки відключення електроенергії

Київ • УНН

 • 1409868 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook повідомив, що у Києві почали тестувати оновлені графіки відключення електроенергії, пише УНН.

Деталі

Поки Київ спав, Одесу атакували дрони. В області майже немає об’єктів генерації, тому одеситам весь день було несолодко.

Як зазначив Коваленко, зараз в Одесі заживлені лише об’єкти критичної інфраструктури. Житлові будинки — без світла.

Цитата

“У Києві ж натомість тестують оновлені графіки. Так, вони складніші. Так, в умовах високих обмежень їх дотримуватися нелегко”, — написав Коваленко у своєму Facebook.

Гендиректор Yasno підкреслив, що потрібно писати у приватні повідомлення ДТЕК Київські електромережі у Facebook або якщо вашої адреси у графіку немає — на сайт у спеціальну форму.

Нагадаємо

В Одесі ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак контрольованою. Місто знеструмлено, але насосні станції для водопостачання працюють у штатному режимі.

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