У Києві почали тестувати оновлені графіки відключення електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook повідомив, що у Києві почали тестувати оновлені графіки відключення електроенергії, пише УНН.
Деталі
Поки Київ спав, Одесу атакували дрони. В області майже немає об’єктів генерації, тому одеситам весь день було несолодко.
Як зазначив Коваленко, зараз в Одесі заживлені лише об’єкти критичної інфраструктури. Житлові будинки — без світла.
Цитата
“У Києві ж натомість тестують оновлені графіки. Так, вони складніші. Так, в умовах високих обмежень їх дотримуватися нелегко”, — написав Коваленко у своєму Facebook.
Гендиректор Yasno підкреслив, що потрібно писати у приватні повідомлення ДТЕК Київські електромережі у Facebook або якщо вашої адреси у графіку немає — на сайт у спеціальну форму.
Нагадаємо
В Одесі ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак контрольованою. Місто знеструмлено, але насосні станції для водопостачання працюють у штатному режимі.