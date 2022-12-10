В Киеве начали тестировать обновленные графики отключения электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook сообщил, что в Киеве начали тестировать обновленные графики отключения электроэнергии, пишет УНН.
Детали
Пока Киев спал, Одессу атаковали дроны. В области почти нет объектов генерации, поэтому одесситам весь день было несладко.
Как отметил Коваленко, сейчас в Одессе заживлены только объекты критической инфраструктуры. Жилые дома — без света.
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“В Киеве же тестируют обновленные графики. Да, они сложнее. Так, в условиях высоких ограничений их придерживаться нелегко”, — написал Коваленко в своем Facebook.
Гендиректор Yasno подчеркнул, что нужно писать в частные сообщения ДТЭК Киевские электросети в Facebook или если вашего адреса в графике нет — на сайт в специальную форму.
Напомним
В Одессе ситуация в энергосистеме остается тяжелой, однако контролируемой. Город обесточен, но насосные станции для водоснабжения работают в штатном режиме.