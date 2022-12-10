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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області

Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області

Київ • УНН

 • 890647 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Окупанти вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Триває рятувальна операція. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі ворог дронами-камікадзе атакував об‘єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Під час цієї атаки було влучання і є наслідки руйнувань. Продовжується рятувальна операція та відбудуться роботи по відновленню енергетичної інфраструктури нашого регіону", - зазначив він.

Братчук додав, що інформації про постраждалих наразі немає. Також він подякував Силам ППО за два знищених дрони-камікадзе в небі над Одеською областю.

Речник Одеської ОВА вкотре закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо 

Повітряні Сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".



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