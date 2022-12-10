Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Окупанти вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Триває рятувальна операція. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.
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"Сьогодні вночі ворог дронами-камікадзе атакував об‘єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Під час цієї атаки було влучання і є наслідки руйнувань. Продовжується рятувальна операція та відбудуться роботи по відновленню енергетичної інфраструктури нашого регіону", - зазначив він.
Братчук додав, що інформації про постраждалих наразі немає. Також він подякував Силам ППО за два знищених дрони-камікадзе в небі над Одеською областю.
Речник Одеської ОВА вкотре закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо
Повітряні Сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".