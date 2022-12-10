Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области

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"Сегодня ночью враг дронами-камикадзе атаковал объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Во время этой атаки было попадание и есть последствия разрушений. Продолжается спасательная операция и состоятся работы по восстановлению энергетической инфраструктуры нашего региона", - отметил он.

Братчук добавил, что информации о пострадавших сейчас нет. Также он поблагодарил Силы ПВО за два уничтоженных дрона-камикадзе в небе над Одесской областью.

Спикер Одесской ОВА в очередной раз призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним

Воздушные Силы сбили 10 из 15 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".





