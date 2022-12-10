Повітряні Сили збили 10 дронів-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Повітряні Сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України у Telegram.
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Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.
Підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
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