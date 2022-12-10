Воздушные Силы сбили 10 дронов-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Воздушные Силы сбили 10 из 15 дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.
Детали
Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства.
Подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбито десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
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