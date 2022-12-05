росіяни випустили по Україні 70 ракет, понад 60 збито – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські військові збили понад 60 із 70 ракет, які російські окупанти випустили по Україні. Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
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"Повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні: збито більше 60 із понад 70 ракет окупантів", – ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 росіяни випустили з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Для цього вони використали вісім літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс.
Також ворог випустив 22 крилаті ракети типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту, повідомили у Повітряних силах.
Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.
"Для відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗС України та інших складових Сил оборони", – додали в ПС ЗСУ.
Нагадаємо
5 грудня російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.