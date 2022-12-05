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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44661 перегляди

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У трьох областях є влучання в енергооб’єкти – Шмигаль

У трьох областях є влучання в енергооб’єкти – Шмигаль

Київ • УНН

 • 1109534 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях. У деяких регіонах ввели екстрені відключення світла. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

"Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій", – написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки. Він підкреслив, що черговий масований удар росія завдала у річницю підписання Будапештського меморандуму.

"Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки", – додав Шмигаль.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 5 грудня сили ППО збили більшість російських ракет.

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