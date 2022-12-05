У трьох областях є влучання в енергооб’єкти – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях. У деяких регіонах ввели екстрені відключення світла. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
"Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій", – написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр повідомив, що рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки. Він підкреслив, що черговий масований удар росія завдала у річницю підписання Будапештського меморандуму.
"Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки", – додав Шмигаль.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 5 грудня сили ППО збили більшість російських ракет.