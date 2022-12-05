У трьох областях є влучання в енергооб’єкти – Шмигаль

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"Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій", – написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки. Він підкреслив, що черговий масований удар росія завдала у річницю підписання Будапештського меморандуму.

"Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки", – додав Шмигаль.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 5 грудня сили ППО збили більшість російських ракет.