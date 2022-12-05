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В трех областях есть попадания в энергообъекты – Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В некоторых регионах ввели экстренные отключения света. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Энергетическая система страны функционирует и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий", – написал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что спасатели уже работают над ликвидацией последствий ракетной атаки. Он подчеркнул, что очередной массированный удар россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.

"Демонстрируют миру, какой из них "надежный" гарант безопасности", – добавил Шмыгаль.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 5 декабря силы ПВО сбили большинство российских ракет.

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