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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33779 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Сили ППО більшість ракет збили - Зеленський

Сили ППО більшість ракет збили - Зеленський

Київ • УНН

 • 1322875 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Під час нинішньої ракетної атаки російськмх окупантів українські сили ППО більшість ракет збили, повідлмив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

"Бажаю здоров'я! Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Доповнення

Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів 5 грудня. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

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