Сили ППО більшість ракет збили - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Під час нинішньої ракетної атаки російськмх окупантів українські сили ППО більшість ракет збили, повідлмив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Бажаю здоров'я! Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!" - сказав Зеленський.
Доповнення
Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів 5 грудня. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.