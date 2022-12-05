В Укренерго підтвердили "прильоти" по енергообʼєктах

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"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Частина Кривого Рогу без світла – відключено деякі котельні та насосні. Як повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, систему утримують на генераторах.



На Одещині пошкоджено два інфраструктурні об’єкти, одну людину госпіталізували. У місті немає водопостачання – знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії.