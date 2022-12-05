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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42265 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В Укренерго підтвердили "прильоти" по енергообʼєктах

В Укренерго підтвердили "прильоти" по енергообʼєктах

Київ • УНН

 • 2092776 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Внаслідок чергової ракетної атаки росії є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури України, тому в деяких областях ввели аварійні відключення світла. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає УНН.

Цитата

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Частина Кривого Рогу без світла – відключено деякі котельні та насосні. Як повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, систему утримують на генераторах.

На Одещині пошкоджено два інфраструктурні об’єкти, одну людину госпіталізували. У місті немає водопостачання – знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії.

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