Масована ракетна атака: на Одещині пошкоджено два інфраструктурні об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Внаслідок масованої ракетної атаки з боку росії на Одещині пошкоджено два інфраструктурні об’єкти, одну людину госпіталізовано. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Одеська область, 05.12.22. Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одна особа госпіталізована", – написав Тимошенко.
Він додав, що ДСНС вже працюють на місці.
Нагадаємо
На всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що росія здійснить декілька хвиль ракетної атаки.