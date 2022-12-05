Массированная ракетная атака: в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта

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"Одесская область, 05.12.22. В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован", – написал Тимошенко.

Он добавил, что ГСЧС уже работают на месте.

Напомним

На всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что россия совершит несколько волн ракетной атаки.