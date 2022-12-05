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Массированная ракетная атака: в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта

Массированная ракетная атака: в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В результате массированной ракетной атаки со стороны россии в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

"Одесская область, 05.12.22. В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован", – написал Тимошенко.

Он добавил, что ГСЧС уже работают на месте.

Напомним

На всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что россия совершит несколько волн ракетной атаки.

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