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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29985 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Перша хвиля російських ракет пішла, їх може бути декілька – Ігнат

Перша хвиля російських ракет пішла, їх може бути декілька – Ігнат

Київ • УНН

 • 3218289 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські окупанти вже випустили першу хвилю ракет, їх може бути декілька. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Як правило, вони можуть використовувати кілька хвиль атак для того, щоб розсередити ракети по всій Україні та заплутати дії нашої ППО", - розповів Ігнат.

Додамо

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у небі над Україною багато ракет.

"Залишайтесь в укриттях!" - наголосив він.

Нагадаємо

У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

У Полтавській області працює ППО.

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