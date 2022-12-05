Перша хвиля російських ракет пішла, їх може бути декілька – Ігнат

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"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Як правило, вони можуть використовувати кілька хвиль атак для того, щоб розсередити ракети по всій Україні та заплутати дії нашої ППО", - розповів Ігнат.

Додамо

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у небі над Україною багато ракет.

"Залишайтесь в укриттях!" - наголосив він.

Нагадаємо

У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

У Полтавській області працює ППО.