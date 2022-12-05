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Первая волна российских ракет пошла, их может быть несколько – Игнат

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские оккупанты уже выпустили первую волну ракет, их может быть несколько. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Уже первая волна ракет пошла, их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн атак для того, чтобы рассредоточить ракеты по всей Украине и запутать действия нашей ПВО", – рассказал Игнат.

Добавим

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в небе над Украиной много ракет.

"Оставайтесь в укрытиях!" – подчеркнул он.

Напомним

Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

В Полтавской области работает ПВО.

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