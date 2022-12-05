Первая волна российских ракет пошла, их может быть несколько – Игнат

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"Уже первая волна ракет пошла, их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн атак для того, чтобы рассредоточить ракеты по всей Украине и запутать действия нашей ПВО", – рассказал Игнат.

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Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в небе над Украиной много ракет.

"Оставайтесь в укрытиях!" – подчеркнул он.

Напомним

Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

В Полтавской области работает ПВО.