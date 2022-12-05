Первая волна российских ракет пошла, их может быть несколько – Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские оккупанты уже выпустили первую волну ракет, их может быть несколько. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Уже первая волна ракет пошла, их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн атак для того, чтобы рассредоточить ракеты по всей Украине и запутать действия нашей ПВО", – рассказал Игнат.
Добавим
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в небе над Украиной много ракет.
"Оставайтесь в укрытиях!" – подчеркнул он.
Напомним
Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.
В Полтавской области работает ПВО.