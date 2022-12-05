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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Частина Кривого Рогу без світла, відключено деякі котельні та насосні - Вілкул про атаки рф

Частина Кривого Рогу без світла, відключено деякі котельні та насосні - Вілкул про атаки рф

Київ • УНН

 • 791417 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Частина Кривого Рогу без світла, відключено деякі котельні та насосні. Як повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, систему утримують на генераторах, передає УНН.

Цитата

"Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу", - написав Вілкул.

Додамо

Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг також зазначив, що ракети досі у повітрі і є ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22.

"Залишаємося у укриттях", - резюмував він.

Нагадаємо

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".

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