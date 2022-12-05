Частина Кривого Рогу без світла, відключено деякі котельні та насосні - Вілкул про атаки рф

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"Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу", - написав Вілкул.

Додамо

Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг також зазначив, що ракети досі у повітрі і є ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22.

"Залишаємося у укриттях", - резюмував він.

Нагадаємо

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".