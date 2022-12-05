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Часть Кривого Рога без света, отключены некоторые котельные и насосные - Вилкул об атаках рф

Киев • УНН

 • 791416 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Часть Кривого Рога без света, отключены котельные и насосные. Как сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, систему удерживают на генераторах, передает УНН.

Цитата

"Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные. Держим систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15.30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала", - написал Вилкул.

Добавим

Глава военной администрации города Кривой Рог также отметил, что ракеты до сих пор в воздухе и есть риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22.

"Остаемся в укрытиях", - резюмировал он.

Напомним

В Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram призвал не игнорировать тревогу: "Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!".

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