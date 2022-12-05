Часть Кривого Рога без света, отключены некоторые котельные и насосные - Вилкул об атаках рф
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Часть Кривого Рога без света, отключены котельные и насосные. Как сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, систему удерживают на генераторах, передает УНН.
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"Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные. Держим систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15.30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала", - написал Вилкул.
Добавим
Глава военной администрации города Кривой Рог также отметил, что ракеты до сих пор в воздухе и есть риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22.
"Остаемся в укрытиях", - резюмировал он.
Напомним
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram призвал не игнорировать тревогу: "Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!".