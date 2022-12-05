В Укрэнерго подтвердили "прилеты" по энергообъектам

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"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света. Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме", – говорится в сообщении.

Напомним

Часть Кривого Рога без света – отключены некоторые котельные и насосные. Как сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, систему удерживают на генераторах.



В Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, одного человека госпитализировали. В городе также нет водоснабжения – обесточены все насосные станции и резервные линии.