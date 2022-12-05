Силы ПВО большинство ракет сбили - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время нынешней ракетной атаки российских оккупантов украинские силы ПВО большинство ракет сбили, сообщил в видеообращении Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Цитата
"Желаю здоровья! Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!" – сказал Зеленский.
Дополнение
Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов 5 декабря. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.