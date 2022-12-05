россияне выпустили по Украине 70 ракет, более 60 сбиты – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
"Воздушные силы отбили массированный ракетный удар по Украине: сбито больше 60 из более 70 ракет оккупантов", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 россияне выпустили из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Для этого они использовали восемь самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс.
Также враг выпустил 22 крылатых ракет типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота, сообщили в Воздушных силах.
Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.
"Для отражения воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил ВС Украины и других составляющих Сил обороны", – добавили в ВС ВСУ.
Напомним
5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.