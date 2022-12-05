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россияне выпустили по Украине 70 ракет, более 60 сбиты – Воздушные силы

россияне выпустили по Украине 70 ракет, более 60 сбиты – Воздушные силы

Киев • УНН

 • 862543 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали

"Воздушные силы отбили массированный ракетный удар по Украине: сбито больше 60 из более 70 ракет оккупантов", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 россияне выпустили из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Для этого они использовали восемь самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс.

Также враг выпустил 22 крылатых ракет типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота, сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

"Для отражения воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил ВС Украины и других составляющих Сил обороны", – добавили в ВС ВСУ.

Напомним

5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

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