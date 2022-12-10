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Одеса без світла, але насосні станції для водопостачання працюють: в ОП кажуть, на відновлення треба більше часу

Одеса без світла, але насосні станції для водопостачання працюють: в ОП кажуть, на відновлення треба більше часу

Київ • УНН

 • 792191 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Одесі ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак контрольованою. Місто знеструмлено, але насосні станції для водопостачання працюють у штатному режимі. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

«Цього тижня вдалося відновити майже все енергозабезпечення Одеси. Минулої ночі ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах області. Станом на зараз місто знеструмлено. Заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції. Ситуація залишається важкою, однак контрольованою», - написав Тимошенко.

Окрім того, в Одеській міській раді наголосили, що соцмережами та ЗМІ розповсюджується фейкова інформація про відсутність водопостачання у місті. «Наразі насосні станції Одеси працюють у штатному режимі», - вказали у мерії.

Деталі

Він зазначив, що "на відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай".

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада та комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване. В Одесі та області працюють всі Пункти незламності», - повідомив Тимошенко.

Доповнення

Окупанти вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури внаслідок нової ворожої атаки в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.

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