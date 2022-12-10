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Одесса без света, но насосные станции для водоснабжения работают: в ОП говорят, на восстановление нужно больше времени

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Одессе ситуация в энергосистеме остается тяжелой, но контролируемой. Город обесточен, но насосные станции для водоснабжения работают в штатном режиме. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

«На этой неделе удалось восстановить почти все энергообеспечение Одессы. Минувшей ночью враг нанес удары по энергетическим объектам области. По состоянию на данный момент город обесточен. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддомы, котельные и насосные станции. Ситуация остается тяжелой, однако контролируемой», - написал Тимошенко.

Кроме того, в Одесском городском совете отметили, что соцсетями и СМИ распространяется фейковая информация об отсутствии водоснабжения в городе. «В настоящее время насосные станции Одессы работают в штатном режиме», - указали в мэрии.

Детали

Тимошенко отметил, что "на восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно".

«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное. В Одессе и области работают все Пункты несокрушимости», - сообщил Тимошенко.

Дополнение

Оккупанты ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в результате новой вражеской атаки в Одессе отключено от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры.

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