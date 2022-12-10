Одесса без света, но насосные станции для водоснабжения работают: в ОП говорят, на восстановление нужно больше времени
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Одессе ситуация в энергосистеме остается тяжелой, но контролируемой. Город обесточен, но насосные станции для водоснабжения работают в штатном режиме. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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«На этой неделе удалось восстановить почти все энергообеспечение Одессы. Минувшей ночью враг нанес удары по энергетическим объектам области. По состоянию на данный момент город обесточен. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддомы, котельные и насосные станции. Ситуация остается тяжелой, однако контролируемой», - написал Тимошенко.
Кроме того, в Одесском городском совете отметили, что соцсетями и СМИ распространяется фейковая информация об отсутствии водоснабжения в городе. «В настоящее время насосные станции Одессы работают в штатном режиме», - указали в мэрии.
Детали
Тимошенко отметил, что "на восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно".
«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное. В Одессе и области работают все Пункты несокрушимости», - сообщил Тимошенко.
Дополнение
Оккупанты ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.
Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в результате новой вражеской атаки в Одессе отключено от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры.