Одеса після ворожої атаки майже повністю без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури внаслідок нової ворожої атаки в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. Про це повідомляє ДТЕК, що надає послугу у регіоні, передає УНН.
Зазначається, що ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна.
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"Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. По населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення", - інформує ДТЕК.
Деталі
Так, у компанії відзначили, що сьогодні вночі відбулася чергова атака рф на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. "Зруйновано одразу кілька об’єктів. На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться, щойно на це буде дозвіл військових", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що енергетики працюють, щоб якомога скоріше полагодити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію.
Доповнення
Окупанти вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.