Одесса после вражеской атаки почти полностью без света
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в результате новой вражеской атаки в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. Об этом сообщает ДТЭК, предоставляющая услугу в регионе, передает УНН.
Отмечается, что ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная.
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"Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. По населенным пунктам области также происходят экстренные отключения", - информирует ДТЭК.
Детали
Так, в компании отметили, что сегодня ночью произошла очередная атака рф на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. "Разрушены сразу несколько объектов. На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков. Восстановление разрушенных объектов начнется, как только на это будет разрешение военных", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что энергетики работают, чтобы поскорее починить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию.
Дополнение
Оккупанты ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.