Одещина: після ворожої атаки дронами-камікадзе немає світла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Практично в усіх районах та громадах Одеської області відсутнє електропостачання через ворожу атаку дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram, передає УНН.
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«Вночі ворог атакував область дронами-камікадзе. Пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури та житлового фонду. Два дрони були збиті над морем нашими підрозділами протиповітряної оборони. В наслідок удару практично в усіх районах та громадах нашої області відсутнє світло», - написав Марченко.
Він зазначив, що енергетики вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.
Доповнення
Окупанти вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.
Повітряні Сили збили 10 із 15 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".