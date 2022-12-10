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Одесская область: после вражеской атаки дронами-камикадзе нет света

Одесская область: после вражеской атаки дронами-камикадзе нет света

Киев • УНН

 • 614975 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Практически во всех районах и громадах Одесской области отсутствует электроснабжение из-за вражеской атаки дронами-камикадзе на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда. Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны. В результате удара практически во всех районах и громадах нашей области отсутствует свет», - написал Марченко.

Он отметил, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Дополнение

Оккупанты ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Воздушные Силы сбили 10 из 15 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

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