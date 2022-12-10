Одесская область: после вражеской атаки дронами-камикадзе нет света
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Практически во всех районах и громадах Одесской области отсутствует электроснабжение из-за вражеской атаки дронами-камикадзе на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, передает УНН.
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«Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда. Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны. В результате удара практически во всех районах и громадах нашей области отсутствует свет», - написал Марченко.
Он отметил, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.
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Оккупанты ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.
Воздушные Силы сбили 10 из 15 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".