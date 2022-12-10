Более 1,5 миллиона человек в Одесской области без света — Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из-за российских атак энергетической структуры в Одесской области в ночь на 10 декабря, более полутора миллионов человек остались без электроэнергии.
Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Цитата
“Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в тьме. По состоянию на это время более 1,5 миллиона человек в области без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества”, — сказал Глава государства.
Детали
Как отметил Президент, в целом российские террористы использовали против Одесской области 15 “Шахидов”. Защитникам неба удалось сбить 10 дронов из 15.
Также Гарант напомнил о работе "Пунктов Несокрушимости", где можно согреться, зарядить технику, воспользоваться связью, получить необходимую и важную поддержку.
Добавим
В Киеве начали тестировать обновленные графики отключения электроэнергии.