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Более 1,5 миллиона человек в Одесской области без света — Зеленский

Киев • УНН

 • 742527 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из-за российских атак энергетической структуры в Одесской области в ночь на 10 декабря, более полутора миллионов человек остались без электроэнергии.

Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

“Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в тьме. По состоянию на это время более 1,5 миллиона человек в области без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества”, — сказал Глава государства.

Детали

Как отметил Президент, в целом российские террористы использовали против Одесской области 15 “Шахидов”. Защитникам неба удалось сбить 10 дронов из 15.

Также Гарант напомнил о работе "Пунктов Несокрушимости", где можно согреться, зарядить технику, воспользоваться связью, получить необходимую и важную поддержку.

Добавим

В Киеве начали тестировать обновленные графики отключения электроэнергии.

                       

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