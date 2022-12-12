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В Одесі обмежать інформацію про подачу світла — ОВА

В Одесі обмежать інформацію про подачу світла — ОВА

Київ • УНН

 • 725486 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Абонентів електропостачання в Одесі та області обмежать в інформації щодо подачі світла у будинки. В ОВА вважають, що вона чутливо впливає на людей.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише УНН.

Цитата

“Ворог використовує будь-яку інформацію для завдання повторних ударів, а також планування нових. Тому через чутливість такої інформації оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено”, — сказав Марченко.

В ОВА зазначили, коли ситуація з електропостачанням покращиться, то “кожен із нас це відчує”.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на енергоінфраструктуру в Одесі у ніч проти 10 грудня, від електроенергії всіх відключили споживачів, окрім критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад 1,5 мільйона користувачів були без світла. Згодом число зменшилося до 300 тисяч.

У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.

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