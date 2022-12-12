В Одесі обмежать інформацію про подачу світла — ОВА

Цитата

“Ворог використовує будь-яку інформацію для завдання повторних ударів, а також планування нових. Тому через чутливість такої інформації оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено”, — сказав Марченко.

В ОВА зазначили, коли ситуація з електропостачанням покращиться, то “кожен із нас це відчує”.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на енергоінфраструктуру в Одесі у ніч проти 10 грудня, від електроенергії всіх відключили споживачів, окрім критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад 1,5 мільйона користувачів були без світла. Згодом число зменшилося до 300 тисяч.

У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.