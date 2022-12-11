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В Одесі через відключення світла виникли перебої з водою

В Одесі через відключення світла виникли перебої з водою

Київ • УНН

 • 864609 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням. Про це в Telegrm повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Шановні споживачі, в результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах “Інфоксводоканалу” виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення наших
об'єктів, тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин. Також нагадуємо, що робота наших насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень електрики просимо тримати у домівках певний запас питної води", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Через російські атаки енергетичної структури Одещини у ніч проти 10 грудня понад півтора мільйона людей залишилися без електроенергії.

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