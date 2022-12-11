В Одесі через відключення світла виникли перебої з водою

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"Шановні споживачі, в результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах “Інфоксводоканалу” виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення наших

об'єктів, тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин. Також нагадуємо, що робота наших насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень електрики просимо тримати у домівках певний запас питної води", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Через російські атаки енергетичної структури Одещини у ніч проти 10 грудня понад півтора мільйона людей залишилися без електроенергії.