В Одессе из-за отключений света возникли перебои с водой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В некоторых районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением. Об этом в Telegrm сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Уважаемые потребители, в результате аварийных отключений электроэнергии на объектах “Инфоксводоканала” возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города. Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергопитание наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов. Также напоминаем, что работа наших насосных станций зависит от наличия электроэнергии. На случай аварийных отключений электричества просим держать в домах определенный запас питьевой воды", – говорится в сообщении.
Напомним
Из-за российских атак энергетической структуры Одесской области в ночь на 10 декабря более полутора миллионов человек остались без электроэнергии.