В Одессе из-за отключений света возникли перебои с водой

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"Уважаемые потребители, в результате аварийных отключений электроэнергии на объектах “Инфоксводоканала” возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города. Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергопитание наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов. Также напоминаем, что работа наших насосных станций зависит от наличия электроэнергии. На случай аварийных отключений электричества просим держать в домах определенный запас питьевой воды", – говорится в сообщении.

Напомним

Из-за российских атак энергетической структуры Одесской области в ночь на 10 декабря более полутора миллионов человек остались без электроэнергии.