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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Одещині без світла все ще залишаються 300 тисяч абонентів - ОВА

На Одещині без світла все ще залишаються 300 тисяч абонентів - ОВА

Київ • УНН

 • 1028599 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Одесі поступово повертають електроенергію до споживачів після ворожої атаки. Відомо,що без електрики наразі залишаються до 300 тисяч абонентів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, інформує УНН.

Цитата

«Поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації», - наголосив Марченко в Telegram.

Доповнення

Окупанти в ніч на 10 грудня атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. У зв'язку з цим в Одесі було відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.

У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.

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