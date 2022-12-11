На Одещині без світла все ще залишаються 300 тисяч абонентів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Одесі поступово повертають електроенергію до споживачів після ворожої атаки. Відомо,що без електрики наразі залишаються до 300 тисяч абонентів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, інформує УНН.
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«Поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації», - наголосив Марченко в Telegram.
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Окупанти в ніч на 10 грудня атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. У зв'язку з цим в Одесі було відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.
У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.