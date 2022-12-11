В Одесской области без света все еще остаются 300 тысяч абонентов - ОВА

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«Постепенно возвращается свет в Одессу и громады Одесского района. Из 1,5 млн жителей, которые были без света вчера, на сегодняшний день уменьшилось это количество до 300 тысяч абонентов. Завтра также ожидаем значительное улучшение ситуации», - подчеркнул Марченко в Telegram.

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Оккупанты в ночь на 10 декабря атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. В связи с этим в Одессе было отключено от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры.

В некоторых районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением.