В Норвегии приговорили к 30 годам мужчину, причастного к организации нападения на ЛГБТ-фестиваль

Норвежский суд в пятницу признал исламиста виновным в организации смертельной стрельбы в гей-баре во время празднования Прайда в Осло в 2022 году и приговорил его к 30 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Арфан Бхатти, 48-летний гражданин Норвегии, родившийся в Осло, предстал перед судом по обвинению в соучастии в террористическом акте с отягчающими обстоятельствами — за планирование нападения, несмотря на то что на момент стрельбы он находился в Пакистане.

Два человека погибли, еще восемь получили огнестрельные ранения, когда стрелок-одиночка, уроженец Ирана, норвежский гражданин Заниар Матапур, открыл огонь в баре London Pub — одном из центров ЛГБТК+ жизни Осло — и в соседнем баре в центре столицы Норвегии. Десятки других людей получили более легкие травмы в хаосе, возникшем после нападения.

В июле 2024 года Матапура признали виновным в убийстве и терроризме с отягчающими обстоятельствами за совершение этого нападения и также приговорили к 30 годам тюремного заключения — максимальному сроку, предусмотренному норвежским законодательством.

Бхатти был экстрадирован в Норвегию в 2024 году и с тех пор находится под стражей. В пятницу он сообщил судье, что будет оспаривать обвинительный приговор.

Независимое расследование действий властей, завершенное в 2023 году, пришло к выводу, что полиция могла предотвратить нападение, если бы отреагировала на информацию, полученную от иностранной разведывательной службы.

Двое независимых судебно-психиатрических экспертов в суде пришли к выводу, что Бхатти имеет тяжелое диссоциальное расстройство личности и соответствует критериям психопатии, при этом они определили, что он остается уголовно ответственным за свои действия.

