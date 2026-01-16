В Норвегии приговорили к 30 годам мужчину, причастного к организации нападения на ЛГБТ-фестиваль

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 7962 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 23850 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 22843 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 22677 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 22553 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 22417 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 30767 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 34766 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26771 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36940 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения16 января, 07:17 • 33615 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях16 января, 07:54 • 25234 просмотра
НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде16 января, 08:07 • 12136 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда09:54 • 19599 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 12632 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 41453 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 73405 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 91355 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 100466 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 83602 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Петр Павел
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 12720 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 21957 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 33763 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 54692 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 88222 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Золото

В Норвегии приговорили к 30 годам мужчину, причастного к организации нападения на ЛГБТ-фестиваль

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Норвежский суд приговорил 48-летнего Арфана Бхатти к 30 годам заключения за организацию стрельбы в гей-баре во время Прайда в 2022 году. Два человека погибли, восемь получили ранения, стрелок Заниар Матапур также получил 30 лет заключения.

В Норвегии приговорили к 30 годам мужчину, причастного к организации нападения на ЛГБТ-фестиваль

Норвежский суд в пятницу признал исламиста виновным в организации смертельной стрельбы в гей-баре во время празднования Прайда в Осло в 2022 году и приговорил его к 30 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Арфан Бхатти, 48-летний гражданин Норвегии, родившийся в Осло, предстал перед судом по обвинению в соучастии в террористическом акте с отягчающими обстоятельствами — за планирование нападения, несмотря на то что на момент стрельбы он находился в Пакистане.

Два человека погибли, еще восемь получили огнестрельные ранения, когда стрелок-одиночка, уроженец Ирана, норвежский гражданин Заниар Матапур, открыл огонь в баре London Pub — одном из центров ЛГБТК+ жизни Осло — и в соседнем баре в центре столицы Норвегии. Десятки других людей получили более легкие травмы в хаосе, возникшем после нападения.

В июле 2024 года Матапура признали виновным в убийстве и терроризме с отягчающими обстоятельствами за совершение этого нападения и также приговорили к 30 годам тюремного заключения — максимальному сроку, предусмотренному норвежским законодательством.

Дополнение

Бхатти был экстрадирован в Норвегию в 2024 году и с тех пор находится под стражей. В пятницу он сообщил судье, что будет оспаривать обвинительный приговор.

Независимое расследование действий властей, завершенное в 2023 году, пришло к выводу, что полиция могла предотвратить нападение, если бы отреагировала на информацию, полученную от иностранной разведывательной службы.

Двое независимых судебно-психиатрических экспертов в суде пришли к выводу, что Бхатти имеет тяжелое диссоциальное расстройство личности и соответствует критериям психопатии, при этом они определили, что он остается уголовно ответственным за свои действия.

Парламент Казахстана предварительно одобрил закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды"29.10.25, 20:54 • 3364 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Осло
Норвегия
Пакистан