У Норвегії засудили до 30 років чоловіка, причетного до організації нападу на ЛГБТ-фестиваль

Київ • УНН

Норвезький суд засудив 48-річного Арфана Бхатті до 30 років ув'язнення за організацію стрілянини в гей-барі під час Pride у 2022 році. Двоє людей загинули, вісім отримали поранення, стрілець Заніар Матапур також отримав 30 років ув'язнення.

Норвезький суд у п’ятницю визнав ісламіста винним в організації смертельної стрілянини в гей-барі під час святкування Pride в Осло у 2022 році та засудив його до 30 років ув’язнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Арфан Бхатті, 48-річний громадянин Норвегії, який народився в Осло, постав перед судом за обвинуваченням у співучасті в терористичному акті з обтяжуючими обставинами — за планування нападу, попри те що на момент стрілянини він перебував у Пакистані.

Двоє людей загинули, ще вісім отримали вогнепальні поранення, коли стрілець-одинак, уродженець Ірану, норвезький громадянин Заніар Матапур, відкрив вогонь у барі London Pub — одному з центрів ЛГБТК+ життя Осло — та в сусідньому барі в центрі столиці Норвегії. Десятки інших людей зазнали легших травм у хаосі, що виник після нападу.

У липні 2024 року Матапура визнали винним у вбивстві та тероризмі з обтяжуючими обставинами за скоєння цього нападу й також засудили до 30 років ув’язнення — максимального строку, передбаченого норвезьким законодавством.

Доповнення

Бхатті був екстрадований до Норвегії у 2024 році та відтоді перебуває під вартою. У п’ятницю він повідомив судді, що оскаржуватиме обвинувальний вирок.

Незалежне розслідування дій влади, завершене у 2023 році, дійшло висновку, що поліція могла запобігти нападу, якби відреагувала на інформацію, отриману від іноземної розвідувальної служби.

Двоє незалежних судово-психіатричних експертів у суді дійшли висновку, що Бхатті має тяжкий дисоціальний розлад особистості та відповідає критеріям психопатії, водночас вони визначили, що він залишається кримінально відповідальним за свої дії.

Ольга Розгон

