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В Норвегии предъявили обвинения второму помощнику капитана судна, которое едва не въехало во двор частного дома

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Норвежские прокуроры обвинили второго помощника капитана NCL Salten в небрежном управлении судном. Он заснул на дежурстве, из-за чего судно едва не врезалось в частный дом.

В Норвегии предъявили обвинения второму помощнику капитана судна, которое едва не въехало во двор частного дома

Норвежские прокуроры предъявили обвинение второму помощнику капитана грузового судна NCL Salten, который едва не врезался во двор частного дома. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что норвежские прокуроры предъявили обвинение дежурному штурману грузового судна из-за того, что он, вероятно, заснул на дежурстве, в результате чего судно и село на мель, едва не врезавшись в дом.

Штурман Йохан Хельберг рассказал норвежскому телеканалу NRK, что он проспал и проснулся только тогда, когда сосед начал звонить в его дверь. Сообщается, на снимках виден красно-зеленый нос корабля всего в нескольких метрах (ярдах) от дома Хельберга вдоль побережья Тронхейм-фиорда.

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Как сказал в своем заявлении прокурор Кьетиль Бруланд Сёренсен, дежурный штурман был вторым помощником капитана. Ему было предъявлено обвинение в небрежном управлении судном.

На месте происшествия продолжаются работы - экипажи снимают контейнеры с борта, чтобы облегчить дальнейшую буксировку судна.

Судоходная компания NCL заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами и следствием.

Напомним 

Ранее сообщалось, что в Норвегии 135-метровый контейнеровоз NCL Salten врезался во двор частного дома. Владелец проснулся от звонка соседа, который наблюдал за кораблем, направлявшимся к берегу.

Кроме того, вахтенный офицер из Украины заснул во время дежурства, из-за чего судно село на мель в Норвегии. Ему предъявлено обвинение в небрежном судоходстве.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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