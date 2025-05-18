Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост: два человека погибли и по меньшей мере 19 получили ранения

В Нью-Йорке парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом. На борту было более 200 пассажиров. Двое из них погибли, по меньшей мере 19 - получили травмы, из них двое - находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Полиция сообщила, что судно "Куаутемок", на борту которого находилось 277 человек, потеряло ход, что заставило капитана направиться к опоре моста со стороны Бруклина. Правоохранители добавили, что, по их мнению, столкновение произошло из-за "механических проблем" и отключения электроэнергии.

Береговая охрана Нью-Йорка сообщила, что "Куаутемок" потерял все три мачты. Весь персонал на корабле был найден, и никто не упал в воду. Житель Бруклина Ник Корсо, который был свидетелем аварии, рассказал, что в районе вспыхнула паника.

Было много криков, некоторые моряки висели на мачтах – сказал он AFP.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил в эфире X, что два человека погибли, а двое из 19 раненых находятся в критическом состоянии. Бруклинский мост не получил значительных повреждений и был снова открыт после осмотра.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила глубокую печаль в связи с потерей двух членов экипажа в аварии.

Добавим

По данным мексиканского флота, судно, длина которого составляет 91 м, а ширина - 12 м, впервые вышло в плавание в 1982 году. Ежегодно оно отплывает после окончания занятий в военно-морском училище, чтобы завершить подготовку курсантов. В этом году, по словам военно-морских сил, он вышел из мексиканского порта Акапулько 6 апреля. Его конечным пунктом назначения должна была быть Исландия.

Напомним

В субботу, 17 мая парусное судно ВМС Мексики, перевозившее более 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Сразу началась поисково-спасательная операция. Спасатели вытащили пострадавших и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь. Тем, кто находился в критическом состоянии, оказали помощь и отправили в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.