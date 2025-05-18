Судно ВМС Мексики протаранило Бруклінський міст, є постраждалі: відео

У суботу, 17 травня вітрильне судно ВМС Мексики, що перевозило понад 200 осіб, зіткнулося з Бруклінським мостом в Нью-Йорку. У результаті події є постраждалі. Про це повідомляє New York Post (NYP), передає УНН.

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Зазначається, що у суботу ввечері величезне вітрильне судно ВМС Мексики, яке здійснювало святковий візит до Нью-Йорка, врізалося в Бруклінський міст.

Як повідомляють джерела видання, в результаті інциденту одна з масивних щог судна, на якому знаходилися 277 осіб, обрушилася на палубу. Внаслідок цього кілька членів екіпажу зазнали тяжких травм.

Відразу розпочалася пошуково-рятувальна операція. Рятувальники витягли постраждалих та доставили їх на Бруклінську військово-морську верф.

Тим, хто перебував у критичному стані, надали допомогу та відправили до найближчої лікарні для подальшого лікування.

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