Судно ВМС Мексики протаранило Бруклінський міст, є постраждалі: відео
Київ • УНН
У Нью-Йорку вітрильне судно ВМС Мексики зіткнулося з Бруклінським мостом. На борту було понад 200 пасажирів. Внаслідок інциденту декілька членів екіпажу отримали серйозні травми. Зараз на місці відбувається рятувальна операція.
У суботу, 17 травня вітрильне судно ВМС Мексики, що перевозило понад 200 осіб, зіткнулося з Бруклінським мостом в Нью-Йорку. У результаті події є постраждалі. Про це повідомляє New York Post (NYP), передає УНН.
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Зазначається, що у суботу ввечері величезне вітрильне судно ВМС Мексики, яке здійснювало святковий візит до Нью-Йорка, врізалося в Бруклінський міст.
Як повідомляють джерела видання, в результаті інциденту одна з масивних щог судна, на якому знаходилися 277 осіб, обрушилася на палубу. Внаслідок цього кілька членів екіпажу зазнали тяжких травм.
Відразу розпочалася пошуково-рятувальна операція. Рятувальники витягли постраждалих та доставили їх на Бруклінську військово-морську верф.
Тим, хто перебував у критичному стані, надали допомогу та відправили до найближчої лікарні для подальшого лікування.
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