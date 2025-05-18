Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост, есть пострадавшие: видео

В субботу, 17 мая, парусное судно ВМС Мексики, перевозившее более 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает New York Post (NYP), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу вечером огромное парусное судно ВМС Мексики, которое совершало праздничный визит в Нью-Йорк, врезалось в Бруклинский мост.

Как сообщают источники издания, в результате инцидента одна из массивных мачт судна, на котором находились 277 человек, обрушилась на палубу. В результате несколько членов экипажа получили тяжелые травмы.

Сразу началась поисково-спасательная операция. Спасатели вытащили пострадавших и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь.

Тем, кто находился в критическом состоянии, оказали помощь и отправили в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.

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