Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост, есть пострадавшие: видео

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV
17 мая, 13:35 • 107761 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 12:09 • 81339 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 56887 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 66360 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 312780 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 255584 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 122210 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 118477 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 99086 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 121710 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.3м/с
91%
744мм
Популярные новости

В кремле подтвердили разговор путина и Трампа: песков озвучил подробности

17 мая, 17:14 • 6738 просмотра

“Нормально. Работаем. Все, пока”: Зеленская призналась, что Президент сказал ей после ссоры с Трампом в Белом доме

17 мая, 17:51 • 4780 просмотра

Rheinmetall и Lockheed Martin создадут в Европе совместное предприятие по производству вооружения Patriot

17 мая, 19:11 • 7796 просмотра

Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дипломатические шаги ради мира: подробности

17 мая, 19:28 • 5186 просмотра

Комбат 47-й бригады “Магура” подал рапорт об увольнении: причина

17 мая, 19:55 • 12886 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 107761 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 312780 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 255584 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 373518 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 361660 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Дональд Трамп

Марк Карни

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Европа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 55799 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 81339 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 51845 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 56217 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 67048 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубица M109

MGM-140 ATACMS

Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост, есть пострадавшие: видео

Киев • УНН

 • 398 просмотра

В Нью-Йорке парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом. На борту было более 200 пассажиров. В результате инцидента несколько членов экипажа получили серьезные травмы. Сейчас на месте проходит спасательная операция.

Судно ВМС Мексики протаранило Бруклинский мост, есть пострадавшие: видео

В субботу, 17 мая, парусное судно ВМС Мексики, перевозившее более 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает New York Post (NYP), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу вечером огромное парусное судно ВМС Мексики, которое совершало праздничный визит в Нью-Йорк, врезалось в Бруклинский мост.

Как сообщают источники издания, в результате инцидента одна из массивных мачт судна, на котором находились 277 человек, обрушилась на палубу. В результате несколько членов экипажа получили тяжелые травмы.

Сразу началась поисково-спасательная операция. Спасатели вытащили пострадавших и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь.

Тем, кто находился в критическом состоянии, оказали помощь и отправили в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.

Трагедия в Нью-Йорке: вертолет упал в реку Гудзон, есть погибшие10.04.25, 22:43 • 8026 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости МираПроисшествия
Военно-морской флот США
Мексика
Нью-Йорк
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,347.00
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,481.10