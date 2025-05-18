Судно ВМС Мексики протаранило Бруклінський міст: двоє людей загинули та щонайменше 19 отримали поранення

У Нью-Йорку вітрильне судно ВМС Мексики зіткнулося з Бруклінським мостом. На борту було понад 200 пасажирів. Двоє з них загинули, щонайменше 19 - зазнали травмувань, з них двоє - знаходяться у критичному стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

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Поліція повідомила, що судно "Куаутемок", на борту якого перебувало 277 осіб, втратило хід, що змусило капітана прямувати до опори мосту з боку Брукліна. Правоохоронці додали, що на їхню думку, зіткнення сталося через "механічні проблеми" та відключення електроенергії.

Берегова охорона Нью-Йорка повідомила, що "Куаутемок" втратив усі три щогли. Весь персонал на кораблі був знайдений, і ніхто не впав у воду. Мешканець Брукліна Нік Корсо, який був свідком аварії, розповів, що в районі спалахнула паніка.

Було багато криків, деякі моряки висіли на щоглах – сказав він AFP.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс підтвердив в ефірі X, що двоє людей загинули, а двоє з 19 поранених перебувають у критичному стані. Бруклінський міст не зазнав значних пошкоджень і був знову відкритий після огляду.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила глибокий сум у зв'язку з втратою двох членів екіпажу в аварії.

Додамо

За даними мексиканського флоту, судно, довжина якого становить 91 м, а ширина - 12 м, вперше вийшло у плавання у 1982 році. Щороку воно відпливає після закінчення занять у військово-морському училищі, щоб завершити підготовку курсантів. Цього року, за словами військово-морських сил, він вийшов з мексиканського порту Акапулько 6 квітня. Його кінцевим пунктом призначення мала бути Ісландія.

Нагадаємо

У суботу, 17 травня вітрильне судно ВМС Мексики, що перевозило понад 200 осіб, зіткнулося з Бруклінським мостом в Нью-Йорку. Відразу розпочалася пошуково-рятувальна операція. Рятувальники витягли постраждалих та доставили їх на Бруклінську військово-морську верф. Тим, хто перебував у критичному стані, надали допомогу та відправили до найближчої лікарні для подальшого лікування.