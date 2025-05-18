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Судно ВМС Мексики протаранило Бруклінський міст: двоє людей загинули та щонайменше 19 отримали поранення

Київ • УНН

 • 394 перегляди

У Нью-Йорку вітрильне судно ВМС Мексики, на борту якого було понад 200 людей, зіткнулося з Бруклінським мостом. Двоє людей загинули, щонайменше 19 отримали поранення, двоє у критичному стані.

Судно ВМС Мексики протаранило Бруклінський міст: двоє людей загинули та щонайменше 19 отримали поранення

У Нью-Йорку вітрильне судно ВМС Мексики зіткнулося з Бруклінським мостом. На борту було понад 200 пасажирів. Двоє з них загинули, щонайменше 19 - зазнали травмувань, з них двоє - знаходяться у критичному стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Поліція повідомила, що судно "Куаутемок", на борту якого перебувало 277 осіб, втратило хід, що змусило капітана прямувати до опори мосту з боку Брукліна. Правоохоронці додали, що на їхню думку, зіткнення сталося через "механічні проблеми" та відключення електроенергії.

Берегова охорона Нью-Йорка повідомила, що "Куаутемок" втратив усі три щогли. Весь персонал на кораблі був знайдений, і ніхто не впав у воду. Мешканець Брукліна Нік Корсо, який був свідком аварії, розповів, що в районі спалахнула паніка.

Було багато криків, деякі моряки висіли на щоглах 

– сказав він AFP.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс підтвердив в ефірі X, що двоє людей загинули, а двоє з 19 поранених перебувають у критичному стані. Бруклінський міст не зазнав значних пошкоджень і був знову відкритий після огляду.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила глибокий сум у зв'язку з втратою двох членів екіпажу в аварії.

Додамо

За даними мексиканського флоту, судно, довжина якого становить 91 м, а ширина - 12 м, вперше вийшло у плавання у 1982 році. Щороку воно відпливає після закінчення занять у військово-морському училищі, щоб завершити підготовку курсантів. Цього року, за словами військово-морських сил, він вийшов з мексиканського порту Акапулько 6 квітня. Його кінцевим пунктом призначення мала бути Ісландія.

Нагадаємо

У суботу, 17 травня вітрильне судно ВМС Мексики, що перевозило понад 200 осіб, зіткнулося з Бруклінським мостом в Нью-Йорку. Відразу розпочалася пошуково-рятувальна операція. Рятувальники витягли постраждалих та доставили їх на Бруклінську військово-морську верф. Тим, хто перебував у критичному стані, надали допомогу та відправили до найближчої лікарні для подальшого лікування.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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