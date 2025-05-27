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У Норвегії висунули звинувачення другому помічнку капітана судна, яке ледь не вʼїхало на подвірʼя приватного будинку

Київ • УНН

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Норвезькі прокурори звинуватили другого помічника капітана NCL Salten у недбалому управлінні судном. Він заснув на чергуванні, через що судно ледь не врізалось у приватний будинок.

У Норвегії висунули звинувачення другому помічнку капітана судна, яке ледь не вʼїхало на подвірʼя приватного будинку

Норвезькі прокурори висунули звинувачення другому помічнику капітана вантажного судна NCL Salten, який ледь не врізався у подвір'я приватного будинку. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що норвезькі прокурори висунули звинувачення черговому штурману вантажного судна через те, що він, імовірно, заснув на чергуванні, внаслідок цього судно і сіло на мілину, ледь не врізавшись у будинок.

Штурман Йохан Хельберг розповів норвезькому телеканалу NRK, що він проспав і прокинувся тільки тоді, коли сусід почав дзвонити в його двері. Повідомляється, на знімках видно червоно-зелений ніс корабля всього за кілька метрів (ярдів) від будинку Хельберга вздовж узбережжя Тронхейм-фіорду.

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Як сказав у своїй заяві прокурор К'єтіль Бруланд Сьоренсен, черговий штурман був другим помічником капітана. Йому було пред'явлено звинувачення в недбалому управлінні судном.

На місці події тривають роботи - екіпажі знімають контейнери з борта, щоб полегшити подальше буксирування судна.

Судноплавна компанія NCL заявила, що співпрацює з правоохоронними органами та слідством.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що у Норвегії 135-метровий контейнеровоз NCL Salten врізався у подвір'я приватного будинку. Власник прокинувся від дзвінка сусіда, який спостерігав за кораблем, що прямував до берега.

Крім того, вахтовий офіцер з України заснув під час чергування, через що судно сіло на мілину в Норвегії. Йому висунуто обвинувачення у недбалому судноплавстві.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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